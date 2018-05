Otseülekanne kell 22: Eurovisiooni II poolfinaal

Teises poolfinaalis võistlevad:

1. Norra Alexander Rybak "That's How You Write A Song"

2. Rumeenia The Humans "Goodbye"

3. Serbia Sanja Ilić & Balkanika "Nova Deca"

4. San Marino Jessika featuring Jenifer Brening "Who We Are"

5. Taani Rasmussen "Higher Ground"

6. Venemaa Julia Samoylova "I Won't Break"

7. Moldova DoReDoS "My Lucky Day"

8. Holland Waylon "Outlaw In 'Em"

9. Austraalia Jessica Mauboy "We Got Love"

10. Gruusia Ethno-Jazz Band Iriao "For You"

11. Poola Gromee feat. Lukas Meijer "Light Me Up"

12. Malta Christabelle "Taboo"

13. Ungari AWS "Viszlát Nyár"

14. Läti Laura Rizzotto "Funny Girl"

15. Rootsi Benjamin Ingrosso "Dance You Off"

16. Montenegro Vanja Radovanović "Inje"

17. Sloveenia Lea Sirk "Hvala, ne!"

18. Ukraina MELOVIN "Under The Ladder"

Kümme edasipääsejat saavad Eurovisiooni finaalvõistlusele 12. mail, kus on juba ees ootamas Eesti võistleja Elina Nechayeva looga "La Forza".

12. mail on ERR.ee lehel eksklusiivsed ülekanded otse Lissabonist enne ja pärast võistlust. Lisaks saab lehel vaadata ETV Eurovisiooni pilti Marko Reikopi või Andrus Kivirähki ning Mart Juure kommentaaridega.