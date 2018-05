Reket uuest plaadist: tahtsin mugavustsoonist välja saada

Uue plaadi peal on Reket eksperimenteerinud varasemast tempokamate tantsulugudega, mis sündisid stuudios koostöös Sander Möldri ja Siim Avangoga. "Mina tahtsin oma mugavustsoonist välja saada, nemad tahtsid, et mina saaksin ja nemad tahtsid ka enda mugavustsoonist välja saada," kirjeldas Reket "Terevisioonis".

Plaadi pealkiri "Rahu" on laenatud ühelt samas kõlavalt loolt, mis andis inspiratsiooni kogu albumi tekkele. "Rahu võtab üldiselt kokku selle nii tempokama kui ka päris rahuliku. Rahu ei ole lihtsalt nii, et kõik on hästi zen kogu aeg ilmtingimata. Rahu on tasakaal," selgitas räppar.

Lisaks laulude kirjutamisele ja kontsertide andmisele on Reket plaani võtnud ka uute artistide leidmise, keda manageerida ja maailmale lähemale tuua.