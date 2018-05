Juur&Kivirähk Elina etteastest: loodetavasti saavad inimesed aru, et see tuli kõhu kõrvalt

Mart Juur ja Andrus Kivirähk panid Raadio 2-s Eurovisiooni kommenteerides Euroopa inimestele südamele, et nad Eesti tänavuse eurolaulu kõrval ikkagi aru saaksid, mis see kõik maksab.

Juure sõnul on uskumatu, kui nüüd Euroopa rahvastele ei avalda mingit muljet see, kuidas vaene Eesti rahvas oma tohutute kannatuste ja õudsete ajalooliste üleelamiste kõrvalt suutis sellise loo lavale tuua.

Kivirähk teadis kaasa rääkida, et 300 kruusateed jääb tänavu Elina Nechayeva kleidi tõttu asfalteerimata. "Kuid see on seda väärt," sõnas ta kindlalt. Reidi teelt langetati puid, mis läksid müüki ning tasuta ühistransport jääb samuti ära.

"Kui nüüd Euroopa ei hinda seda ponnistust, et me 65 000 euro eest tegime sellise kleidiprojektsiooni, mis üks kleidiprojektsioon ka on. Siis Euroopas mingit õiglust ei ole, kui nad nüüd seda ei hinda," oli Juur resoluutne.

"Ma loodan lihtsalt inimeste peale, kes vaatasid seda ja saavad aru, et see on meil kõhu kõrvalt," sõnas Kivirähk.

Juure arvates on eurooplastele tähtis teada anda, mis see kõik ikkagi maksab. "La Forza" lihtsalt ei tähenda tema arvates midagi, oluline oleks ikkagi laulu tekstis rõhutada, mis see sõnum maksab.

Meeste sõnul võib praegu vaeselt Eesti rahvalt seitse nahka koorida seljast, aga samas on nad mõlemad uhked selle üle, mida laval nägid.

Eesti Laulul oli nende arvates veidi lihtsam, kuna tavaline Eesti mees tuli ja valgustas diapositiividega kleiti, ise lae all ämblikuna rippudes. "Ta ei küsinud mitte midagi," selgitas Kivirähk. "Oma Eesti inimene, talle tehti lihtsalt pudel õlut välja pärast telemaja kohvikus."

Ühe võimalusena Lissabonis muljet avaldada, oleks Juur ja Kivirähk näinud Elinat laval laulmas rahvariietes, hoides käes kohvrit 65 000 euroga. "Meil on see raha olemas, aga me ei maksa sellele kapitalistinärule, kes tahab kahe kaamera eest saada 65 000 eurot," selgitas Juur. Hiljem oleks saanud raha tuua tagasi kodumaale oma puudust kannatavale rahvale.

"Võib-olla Mart Normet muidugi ida-eurooplasena on kaval. Lubas raha küll üle kanda, aga ei kandnud mitte?" viskas Juur õhku küsimuse. "Kapitalist praegu togib oma internetipanka ja mõtleb, et kus see Normeti ülekanne on, aga seda pole tulnud."