Galerii: Lissabonis toimus Eurovisiooni I poolfinaal

Täna astus eurolavale 19 riiki:

1. Aserbaidžaan Aisel "X My Heart"

2. Island Ari Ólafsson "Our Choice"

3. Albaania Eugent Bushpepa "Mall"

4. Belgia Sennek "A Matter Of Time"

5. Tšehhi Mikolas Josef "Lie To Me"

6. Leedu Ieva Zasimauskaitė "When We're Old"

7. Iisrael Netta "TOY"

8. Valgevene ALEKSEEV "FOREVER"

9. Eesti Elina Nechayeva "La Forza"

10. Bulgaaria EQUINOX "Bones"

11. Makedoonia Eye Cue "Lost And Found"

12. Horvaatia Franka "Crazy"

13. Austria Cesár Sampson "Nobody But You"

14. Kreeka Yianna Terzi "Oniro Mou"

15. Soome Saara Aalto "Monsters"

16. Armeenia Sevak Khanagyan "Qami"

17. Šveits ZiBBZ "Stones"

18. Iirimaa Ryan O'Shaughnessy "Together"

19. Küpros Eleni Foureira "Fuego"

Eurovisioon 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail Portugali pealinnas Lissabonis. Kõiki võistlusi saad jälgida otsepildis ERR Menust.