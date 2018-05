Marko Reikop: Elinal on võidulaul, aga me ei pruugi poolfinaalist edasigi pääseda

Marko Reikop on Lissabonist tagasi ja kommenteerib juba täna õhtul Eurovisiooni esimest poolfinaali. Reikop tõdes, et nägi eile esimest korda ka Eurovisiooni esimese poolfinaali proovi täispikkuses ja oli Elina Nechayeva etteastest vaimustuses.

"Ma nägin, kuidas Elina laulis, ja minu meelest on see võidulaul. Aga samas võib juhtuda, et me ei pääse ka poolfinaalist edasi. Mõlemad variandid on võimalikud, sest see poolfinaal on lihtsalt tugev, seal on lihtsalt head laulud," rääkis Reikop ETV saates "Ringvaade".

19 laulust oli esimeses poolfinaalis vaid üks, mis Reikopile väga ei meeldinud.

Tagasi Eestisse jõudis Reikop täna kell kuus õhtul ja kommenteerib Eurovisiooni telemajas täiesti uuest stuudiost. "Me oleme telemajas päris pikalt töötanud, minul sai 25 aastat täis, ja seda ruumi ma ei olnud kunagi varem näinud. Siin on salajasi kambreid. Ta on täpselt samasuguses korras nagu ta 1972. aastal ehitati," naeris Reikop.

Kui televaatajad arvavad, et Reikopil on eritingimused, siis tegelikult on tal ainult tagasihoidlikud arvutimonitorid, kust ta Euroopa suurimat lauluvõistlust jälgib. "Ükskord on mul kommenteerimisega jama olnud, kui olid vanad monitorid ja 16:9 formaadile oldi ammu üle mindud. Minu boksis ei oldud seda välja vahetatud, ma tõesti ei näinud, mis ekraanil on, sest kineskoop televiisoril läks pilt nii laiaks, et kahjuks ei olnud aru saada," meenutas Reikop.

Reikopil on tavapäraselt kaasas ka talisman Boris, mille sõber talle 1999. aastal Iisraeli Eurovisiooniks kinkis. "Enam ma ei julge ilma käia, ma ei ole eriti ebausklik, aga tema on küll alati kaasas," tõdes Reikop.