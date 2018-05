Vaata MET gala ekstravagantseimaid kostüüme

Esmaspäeval toimus New Yorgi The Metropolitan Museum of Artis kostüümiinstituudi heategevuslik ball, kus tänavu oli teema "Taevalikud kehad: mood ja katoliiklik kujutlusvõime".

New Yorgis toimuvale galale kogunevad igal aastal kõige tunnustatumad moedisainerid ning kuulsused, kes nende loomingut kannavad. Met gala on toimunud juba 1950ndatest aastatest saadik. "Eesmärk on moevaramu hoidmist toetada ja sellega raha koguda, sest piletid galale on kuskil 30 000 dollarit," rääkis EKA moekunsti osakonna juhataja Piret Puppart ETV saates "Ringvaade".

Puppart rääkis, et tänavused külalised meenutasid ikoone maalidelt looridega ja nimbustega ümber pea. Kostüüme tikitakse lausa kuid ning selle kallal nokitseb viis-kuus inimest.

Puppart tõi välja Rihanna, kes kandis Margiela loomingut, Katy Perry, kes kandis tiibu, ja Blake Lively, kes kandis Versace kleiti, mida õmmeldi 600-700 tundi. Lively pidi kleidi kandmiseks lausa bussi rentima. Sarah Jessica Parker kandis pidulikul õhtul peas jõulusõime, Cardi B aga Jeremy Scotti loomingut.

Pupparti sõnul on tore näha moeloomingut, mis ei pea alati praktiline olema. Eestis on sarnaseks sündmuseks ERKI Moeshow, mis on küll oluliselt odavam, kuid loominguliselt võrreldav sündmus.