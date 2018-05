Kuula: Lenna ja Ott kirjutasid EV100 emadepäevaks lastelaulud

Eesti meestelaulu seltsi juhatuse esimehe Hirvo Surva sõnul üllatavad armastatud artistid uute lauludega, mis jäävad meenutama tavalisest erilisemat EV100 emadepäeva. "Emadepäeval kõlavad tuliuued lastelaulud Lenna Kuurmaalt, Ott Leplandilt, Jaan Pehkilt, Eeva Talsilt, Liisi Koiksonilt, Jalmar Vabarnalt ja teisteltki," loetles pikka esinejate nimekirja Surva.

Lenna kirjutas plaadile ühe lastelaulu, mis on Lenna sõnul hõljuv ja haldjalik. "Ega see ka ei olnud alguses mõeldud lastelauluna, ma kirjutasin lihtsalt laulu. Aga ta on armsake ja kui tuli pakkumine, et tehakse plaati kingituseks Eesti lastele, mõtlesin ma, et see laul sobiks väg ahästi sinna. Nüüd on sellest saanud lastelaul," rääkis Lenna oma lastelaulust.

Leplandi lastelaul kannab nime "Unehaldjas" ja on tema sõnul vaheldus kepsakamatele lastelauludele. "Selline natuke mõtlikum laul, mida võib lapsele näiteks enne magamaminekut laulda," ütles Lepland.

Kontserdil esineb uue lastelauluga ka Birgit Sarrap, kes esitab oma abikaasa Indrek Sarrapi kirjutatud laulu.

Juubeliaastal on traditsiooniline aktus-kontsert toodud kontserdisaalist välja Vabaduse väljakule ja on seega avatud kõigile. Kontsert toimub 13. mail kell 12-14.

ERR-i elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi lausus, et emadepäeva tähistamine vallutab 13. mail kogu ETV saatepäeva. "Otseülekande EV100 emadepäeva kontserdist juhatavad sisse emadele pühendatud "Prillitoos", "Hommik Anuga" ja "Lotte lood" ning seejärel algabki otseülekanne Vabaduse väljakult," loetles Killandi.

Kontserdil astuvad koos armastatud Eesti artistidega üles Eesti meestelaulu seltsi üle-eestiline poistekoor Kalev, Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett, Tallinna ülikooli meeskoor, üle-eestiline noorte sümfooniaorkester ning Eesti Raadio laulustuudio koorid.

Kontserdil esineb kõnega Eesti Vabariigi president, Eesti naisliit annab üle aasta ema 2018 tiitli. Kontserdi korraldab Eesti meestelaulu selts.