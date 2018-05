Autoajakirjanik Margus-Hans Kuuse: Putini auto on Trumpi omast ohtlikum

"Tema jaoks on see riigi visiitkaart, see peabki alati olema. Presidentidel on alati väljapaistvad autod olnud ja kui Nõukogude Liit tegi 4104 Zili, tegi ka selleks, et omada visiitkaarti, kuigi lihtsam ja odavam oleks olnud sõita Mercedestega. Lihtsalt on vaja näidata, et me ka võime," põhjendas Kuuse ETV saates "Ringvaade", miks Putin valis oma ametiautoks Auruse.

Aurusega koos arendati välja terve seeria autosid. "Neljasilindrilisi, kaheksasilindrilisi ja ta on koodnime all Korteež," ütles Kuuse.

Kuigi Putini limusiini turvalisust on raske mõõta, ütles Kuuse, et silma järgi on Putini auto ohtlikum kui USA president Donald Trumpi oma. "See ongi nagu tank. Putini auto tegelikult, ma ütleksin silma järgi, ei ole nii ohutu, kui Ameerika auto," ütles Kuuse, et järgmine Trumpi auto, mis praegu on projekteerimisel, on veel väiksemate akende ja suurte metallkonstruktsioonidega.

Putin näitas oma uut autot esmakordselt eile üle Kremli väljaku ametisseastumistseremooniale sõites. Varasematel inauguratsioonidel kasutas Putin Mercedest.

Limusiini arendatud alates 2013. aastast ja projektile on eraldatud 12,4 miljardit rubla (197 miljonit dollarit).

Kui auto pikkusena hõigati Vene meedias välja 6040 millimeetrit, siis Margus-Hans Kuuse arvutuse põhjal on tegelik number 6440. "Ma võtsin auto kõrguse, Putin seisis auto kõrval, võtsin ristprojektsiooni ja arvutasin välja," ütles Kuuse. Mehe sõnul on järjest raskem saada pihta õigele informatsioonile, sest kiires infovoos tulevad paratamatult kaasa ka vead.