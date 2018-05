Elina mõni tund enne Eurovisiooni: koormus on meeletu ja väsimus kipub ikka kallale

Elina Nechayeva leidis paar tundi enne Eurovisiooni lauluvõistluse esimest poolfinaali aega, et anda intervjuu ETV "Ringvaatele". Elina tõdes, et on andnud Lissabonis umbes sada intervjuud ning kogu melu on talle tõesti ka koormav.

"Loomulikult koormus on meeletu ja väsimus ikka kipub kallale, aga mina annan endast parima. Mul on toeks suurepärane tiim ja ka minu lähedased ja pere on siin toetamas. Ma olen selle üle väga õnnelik ja tänulik," lausus Nechayeva.

Lauljatar tõdes, et on jaganud Lissabonis oldud aja jooksul ligi sada intervjuud ning seda mitmes erinevas keeles. "Ma arvan, et enam ei ole vist ühtegi küsimust, millele ma enam ei julgeks vastata. Kõik on juba ära räägitud, mul enam varjata ei ole midagi," tõdes Nechayeva.

Hoolimata väsimusest ja pingest on Elina sõnul enesetunne fantastiline. "See on väga-väga võimas, suur muusikaline sündmus, mis ühendab kõik rahvad ja see on väga-väga suur asi, et ma saan siin Eestit esindada," kiitis ta.

Nechayeva lisas, et on Eurovisioonil salamissiooniga panna inimesi rohkem ooperit kuulama. "Minu salajane missioon Eurovisioonil ongi selline, et tekitada inimestes huvi klassikalise vokaali vastu, et see meelitaks neid rohkem teatritesse, kontserdisaalidesse. Inimesed on tulnud ütlema, et sinu laulmine on tekitanud fantastilisi tundeid minu ees, ma ei ole seda varem kogenud. Ma mõtlen, et inimene pole siis kontserdisaalis käinud, sinna peab tihedamini minema," ütles Elina.

Viimased tunnid enne võistlust kulutab Elina ettevalmistusteks. "Nüüd ma peaks vaikselt juba riietuma, siis vaatame soengu ja meigi üle, et kõik oleks tipp-topp. Minu õpetajaga laulame veel mõned fraasikesed üle, paneme konsentratsiooni maksimumi ja lähme lavale tegema kunsti ja jagama inimestega armastust," ütles Elina.