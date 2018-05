Mihkel Mattisen "La Forza" favoriidistaatusest: ennustusi ei tasu väga tõsiselt võtta

Mihkel Mattisen kinnitas "Vikerhommikus", et ühtegi päris vaba päeva neil Lissabonis olnud pole. "Meil on siin teatavad missioonid täita ja esmane neist on Eestit väärikalt esineda, mille nimel on vaja palju teha," ütles ta ja sõnas, et kui rahva arvamust oskad veel kuidagi ette näha, siis žürii arvamus on täiesti ootamatu.

"See on artisti jaoks üsna pingeline periood, sa pead andma intervjuusid ja olema lärmakates kohtades, kus su hääl ei saa puhata," sõnas ta ja lisas, et Elina ei ole sellele vaatamata närvis. "Ta on professionaal ja sellele hästi vastu pidanud, loodame, et peab edasi ka."

Taustajõududena astuvad Eurovisiooni laval üles ka loo autorid Mihkel Mattisen ja Timo Vendt. "Me ei seisa lava peal, vaid lava kõrval, kus on taustalauljate koht, laulmiseks on seda palju nimetada, ühes kohas me lihtsalt sosistame," ütles ta ja selgitas, et loo originaalversiooni lisasid nad sosistamist, et anda juurde müstilisust, ja kuna Eurovisioonil on range kord, et inimhääl ei tohi tulla lindilt, siis ei jäänudki neil muud üle. "Kui me tahtsime selle koha sisse jätta, siis pidime minema ise sosistama."

"Ma arvan, et 99 protsenti inimesi on sellised, kes pole veel ühtegi Eurovisiooni lugu kuulnud ja võtavad seda täiesti puhtalt pinnalt ning kuulevad lugusid telesaatest esimest korda," sõnas Mattisen ja nentis, et seetõttu ei tasu ka ennustusi väga tõsiselt võtta, kuna see on ikkagi pigem fännide pärusmaa. "Aga siin koha peal tunneb seda favoriidiseisust küll, korraldustiim võtab kõiki meie ettepanekuid tõsiselt, nad panevad kõik kirja, mida me tahame muuta," mainis ta ja lisas, et tänu sellele on ka Elina number palju paremaks läinud. "Kui me võrdleme seda, milline oli asi esimeses proovis ja milline on praegu, siis see areng on olnud tohutu."