Juhan Paadam paljastas Eurovisiooni soosikud

"Lootused on kõrged ning on selge, et Eestit peetakse selles igakevadises kirgede tormis üheks favoriidiks," märkis Paadam.

"Me teame, et edu Eurovisiooni lauluvõistlusel saavutab number, mis eristub, jääb meelde, mahub vaatajate ja ekspertide meeltesse ning südametesse. Kõigi vajalike tingimuste tervikuks sulandumise korral sünnib vaatajaid ja tegijaid rõõmustav tulemus," lisas Paadam, kes valis sisetunde järgi välja viis potentsiaalseimat edasipääsejat: Iisrael, Bulgaaria, Tšehhi, Kreeka ja loomulikult Eesti.

"Pakutud valikusse võivad aga sekkuda ka Belgia, Küpros, Austria ja nii mõnigi teine osavõtja. Mul on kombeks öelda, et Eurovisioni päikese all on kõik võimalik," ütles Paadam.

Ka Eesti ennustusportaali OlyBeti koefitsientide järgi on tänases poolfinaalis Eesti laul viie kindla soosiku hulgas koos Iisraeli, Küprose, Tšehhi ja Bulgaariaga.

"Teisest poolfinaalist saadaksin edasi finaali Rootsi, Austraalia, Norra, Hollandi ning kas Ukraina, Taani või Poola lood," loetles Paadam, kelle sõnul ootavad traditsiooniliselt edasipääsejaid finaalis ees korraldajamaa Portugali ning Prantsusmaa, Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania artistid.

Kui hetkeseisuga paigutub Elina Nechayeva "La Forza" finaalis ennustusportaali OlyBet koefitsientide järgi koguni teisele kohale ning eestlastel on põhjust olla lootusrikkad, siis meenutab Paadam, et Eurovisioonil on kindel see, et miski pole kindel. "Tulemuse otsustab suuresti esitus laval ja ekraanil, siin ja praegu."