Eestlane leiutas hasarti tekitava mängulaua WildEst

Sarapuu rääkis ETV saates "Ringvaade", et sai inspiratsiooni vanalt Prantsuse mängult. "Ta võib-olla oma lihtsuse poolest võlub inimesi. Kui ma esimese mängu valmis tegin ja hakkasin seda erinevates ringkondades tutvustama, märkasin, et ta ei diskrimineeti, ta tõmbab kõiki inimesi täpselt samamoodi hasarti," selgitas Sarapuu.

Paari aastaga on Sarapuu müünud mitusada mängu ning toimuvad ka WildEst turniirid. "See on kontoritesse, pubidesse, koolidesse, noortekeskustesse, meil on valitsuses olemas see, erinevates ministeeriumites," loetles Sarapuu.

WildEsti mängus on viis nuppu ühel pool, viis teisel pool mängulauda. Mängu jooksul tuleb oma mängulaud nuppudest puhtaks saada.