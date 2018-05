Kevadised nipid: kuidas kanda pearätti ja turbanit

"Siin ei ole mingeid soolisi või vanuselisi küsimusi. Pea on üldjoones ikka samasugune ja lisaks sellele, et pearätikud näevad väga toredad välja, on neil ka praktiline väärtus - kamm on kodus kadunud, juuksed on pesemata, oled muhu otsaette löönud, nagu mina paar nädalat tagasi. See sallike on väga hea varjaja," julgustas Saleh ETV saates "Terevisioon" kõiki rätikuid kandma.

Ta tõi välja, et kõige olulisem salli kandmisel on see, et kõige efektsem koht jääks keskele. Salli aitavad peas hoida juukseklambrid või pross.

Lisaks rätikule võib kevadel pähe tõmmata ka turbani. Saleh paljastas huvitava triki - turban püsib peas tänu sukapükstele. "Ta hoiab paremini paigal. Turbanite sidumine tuleb afrokultuurist, kus inimestel on väga suure volüümiga ja karusemad juuksed. Põhjamaine juus on üldiselt libe, temast vajub kõik välja," põhjendas naine.