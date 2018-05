Andres Maimik Eve Kivist: diivaga koos töötamine on suur au, aga ka suur nuhtlus

Homme 80. sünnipäeva tähistav Eve Kivi astus näitlejana üle pika aja üles Andres Maimiku linateoses "Minu näoga onu". Maimik kirjeldas koostööd filmidiivaga ja tõdes, et diivaks olemine on roll.

Kuigi Kivi võib nimetada grand old ladyks, on Maimiku sõnul igavesti noor. "Ma ei tea, mis substantse ta pruugib. Võib-olla joob noorte meeste verd kuskil. Igal juhul ta püsib väga heas vormis," naljatas Maimik.

Lisaks sellele, et Kivi mängis Maimiku mängufilmis, on mees temaga ka mitu reklaami filminud. Maimiku hinnangul on koostöö diivaga suur au, aga ka suur nuhtlus.

"Filmistaaril on ka sada häda - ruum on liiga jahe, valgus on valest suunast, grimm ei ole õigel ajal õiges kohas."

"Filmistaar ei valmistu mitte nii, et tehakse meik ette ja soeng pähe, vaid filmistaar võtab endale oma aja, kaks tundi, kaks pool tundi. Tal peab olema õige meik, õige silmaläige, kõik peab olema viimase vindini välja timmitud. Filmistaaril on ka sada häda - ruum on liiga jahe, valgus on valest suunast, grimm ei ole õigel ajal õiges kohas. Tema ümber peab ka sigin-sagin olema ja loomulikult kõigi tähelepanu peaks olema soovitavalt temale suunatud. See käib mängu juurde," ütles Maimik.

Mehe sõnul meeldib talle hoida kellegi kätt, kuulata ära tema elumured ja vana klatši. "Ma võtan seda kui mängu. Ma arvan, et kui ma peaksin iga päev olema mõne staari assistent, siis küllap närv läheks pingule ja tuleks ka plahvatushetk," tõdes Maimik.

Kivi peab Maimik enda sõbraks. "Me kunagi väga ammu kohtusime Svetlogorski filmifestivalil, kus meie film oli võistlusprogrammis ja tema istus žüriis. Ja Svetlogorski kuue mälestusväärse päeva jooksul meie suhted lähenesid. Me isegi sattusime koos ühte mullivanni. Eve Kivi klatšis kõiki omaaegseid diivasid, eesotsas Alla Pugatšovaga, kes sai endale hõberebasekasuka alles pärast Eve Kivi ja pabistas hirmsasti selle pärast, et keegi selle ära varastab, erinevalt Eve Kivist," meenutas Maimik.

Eve Kivi 1960ndatel Autor: Heino Vilms/ERR

Maimik selgitas, et Eve Kivi oskas omal ajal suuri žeste, mis olid Nõukogude kinos staaritunnuseks. "Promeneerida, võtta poose, vaadata, et kogu ruumi kõikide tähelepanu oleks temale suunatud, oodata alati auto kõrval, et keegi avaks talle ukse. Väiksed olukorrad oskas Eve suureks mängida," selgitas Maimik näitleja fenomeni.

Kivi ise oli selleks ajaks juba Vene kino ekraanilt taandunud ja klassikaks muutunud. "Tema sulnis vanaaegne sarm mind omamoodi kütkestas. Ma tean väga häid naisfilminäitlejaid, isegi Evest veidikene paremaid näitlejaid vabariigist. Aga kellelgi pole sellist staarilikku elust suuremat hõllandust juurde liidetud," selgitas Maimik.

"Filminäitleja on amet, aga diivaks olemine on roll. Eve õppis selle ära nõukogude filmi olelusvõitluses."

Mees lisas, et Kivi on ehe näide, et filmidiiva ja filminäitleja päris sama termin ei ole. "Filminäitleja on amet, aga diivaks olemine on roll. See on üks eluroll, mida tuleb kehastada. Eve õppis selle ära nõukogude filmi olelusvõitluses. Ega ta tee võib-olla ei ole kõige sirgem olnud," lausus Maimik ja selgitas, et Kivi on endale jõuliselt karjääri ehitanud, kaasa arvatud tema poolmüütilised isiklikud suhted näiteks Tšiili poeedi Pablo Neruda ja Ameerika laulja Dean Reediga. "Ma ei tea, mis on tõelus ja mis on müüt, aga see on kuidagi liidetud Eve Kivi isikumütoloogiasse," rääkis Maimik Kivist.