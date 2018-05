Galerii: Elina Nechayeva pidulikul sinisel vaibal Lissabonis

Eurovisiooni 1. poolfinaal ja Elina Nechayeva etteaste on loetud päevade kaugusel ning Eesti eurotiimil on Lissabonis, Portugalis kiired ajad. Nii kiired ajad, et selleks, et Elina linnas õigeks ajaks ja kiiresti esinemisele saada, tuli kimada politseieskordi saatel ja vastassuunavööndis.