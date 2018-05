Elina Nechayeva tõusis Eurovisiooni ennustustabelis teiseks

"La Forza" möödus Prantsusmaast ja Norrast, mida esindavad vastavalt Madame Monsier looga "Mercy" ja Alexander Rybak looga "That's How You Write A Song". Prantsusmaa on nüüd 4. kohal ja Norra 3. kohal. Ennustustabeli esikohta hoiab jätkuvalt Iisraeli Netta Barzilai looga "Toy".

Kogu tabelit ja selle muutuvat seisu saab jälgida siin.

Eurovisioon 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail Lissabonis. Eesti astub esimeses poolfinaalis üles üheksandana.