Tartu Tudengipäevade kevadfestivalile paneb punkti Tudengite Öölaulupidu

Saunakütmine on Kadrinas juba vana traditsioon ja seda tehakse igal pühapäeval. Karmo, kes elab saunast mõnesaja meetri kaugusel, tuleb kohale kella 11ks hommikul. Tema peab kella 14ks, kui hakkab naiste saunaaeg, kerise korralikult kuumaks kütma, sest rahvas on siin karastunud ja alla saja kraadi naljalt leiliruumi ei minda.

Õhk on paks. Pole täpselt kindel, kas kultuurikatla tolmust, õhku paisatud efektitossust või kohe algava võistluse pingest. Kaameraid on rohkem kui “Aktuaalse kaamera” stuudios õhtuse saate ajal. Valgus helgib nagu ööklubis.

