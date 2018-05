Kadrina saun püsib tänu kohalike entusiasmile

Saunakütmine on Kadrinas juba vana traditsioon ja seda tehakse igal pühapäeval. Karmo, kes elab saunast mõnesaja meetri kaugusel, tuleb kohale kella 11ks hommikul. Tema peab kella 14ks, kui hakkab naiste saunaaeg, kerise korralikult kuumaks kütma, sest rahvas on siin karastunud ja alla saja kraadi naljalt leiliruumi ei minda.

Karmo kasutab tule allategemiseks munaresti. "Ma olen avastanud, et munarest põleb kõige paremini." Kokku on kütnud Karmo sauna peaaegu neli aastat.

Karmo on nagu raudpolt igal pühapäeval kohal. "Suvi on vaba, aga eelmine aasta ma olin kaitseväes, siis ma ei olnud kohal väga palju. Siis küttis isa, aga enamasti küll olen kohal.

Asjaolu, et Karmo peab iga pühapäeva hommikul saunakütmiseks kohal olema, tema seltsielu ega laupäevaõhtuseid peomõtteid ei häiri. "Saab ikka väljas ka käidud, ei tekita raskusi väga."

Karmo on tööl kella kuueni. "Pool seitse hakkab saun, isa tuleb ise sauna ja viskab puid alla, et siis mul on lihtne, mul on õhtu vaba jälle."

Palka Karmo saunakütmise eest ei saa. Teda hoiab seda tegemas miski muu. "Pole midagi teha nagunii, pühapäev on selline vaikne päev. Mis sa ikka targemat teed siin Kadrinas."

Ahju saab puid täis visata, misjärel on ahi tund aega hooleta. Selle aja jooksul jõuab Karmo ära käia näiteks kodus. "Kas kodus või tegeleda millegi muuga. Hullu ei ole siin midagi.

Saunapileti saab ukselt ja mõnedele saunalistele on kapid lausa nimelised. "Minul oma kappi ei ole ja ma arvan, et ei taha ka seda," märkis Karmo. "Kuna ma ise väga saunakülastaja pole siin. Ma ainult kütan."

Kadrinas elava ajakirjaniku Rein Siku nimeline kapp Kadrina saunas. Autor: ERR/kuvatõmmis

Karmo sõnul käib päeva jooksul saunas ligi sada inimest ja tundub õige jutt. Kell pole veel isegi kaks, aga naised juba ootavad.

"Alati oleme varem [kohal]. Mina olen vähemalt kolmveerand kaks kohal. Ma ei tea, miks need memmed on nii vara kohal ja ootavad siin, ja ma ei taha, et nad külmetavad ja siis ma lasen nad sisse," rääkis sauna perenaine Virve. Kella kaheks tulevad enamasti kohale pensionärid, aga pärast seda hakkavad tulema ka teised.

Virve on müünud pileteid saunalistele oma kümme aastat. Vahele pole tal jäänud mitte ühtegi pühapäeva. "Välja arvatud suvel on kaks kuud puhkust. Saun ei tööta suvel. Suvisel ajal on käijaid vähem. Kes siis puhkavad ja kes käivad mere ääres."

Ka Virve teeb oma tööd vabatahtlikkuse korras nagu Karmo. "Saab vähemalt suhelda."

Just nagu Karmo kütab ja Virve müüb pileteid omast vabast ajast ja tahtest, püsibki Kadrina saun tänu kohalike entusiasmile. Avalikule saunale pani 1957. aastal alguse Kadrina masinatraktorijaama juht ja hilisem põllumajandusminister Harald Männik. Kui 2000ndate alguses ähvardas pika ajalooga sauna sulgemine, lõid kohalikud mehed MTÜ Kadrina saunaklubi. Klubimeestel on omad üritused ja saunas ka klubiruum ning nemad hoolitsevad, et saun ikka püsiks.