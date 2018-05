Kalatöötleja: kilu- ja räimetegu on üks paras tüütus küll

"Tööl on meil Elen, Alari. Nemad on vend ja õde. Ja siis olen mina, Leelo. Minu poeg Randi ja minu minia Annika," rääkis "Maahommikule" kalatöötleja Leelo Tiitmaa.

Erilist tööjaotust neil pole, lõppeks peavad ikkagi kõik kõike oskama. "Aga noh, ikkagi kujuneb välja, kes mida teeb. Kellel mis asi paremini välja tuleb. Aga jõulude ajal näiteks eks oleme ikka kõik kõike tegemas," lisas ta.

Tiitsmaa märkis, et tempo on paraku selline, et kui neil oleks tööl aeglased inimesed, siis 8-tunnisest tööpäevaks jääks neile väheks. "Kuigi vahest on ka juhtunud, et meile on väheks jäänud sellest. Kui on ikkagi töö vaja ära teha, siis ei saa vaadata seda kella, et tööpäev sai nüüd läbi, et hakkame ära minema. Vastavalt olukorrale," märkis Tiitsmaa.

"Iga hetk võib mingi jälle uus tellimus tulla, et seda võib päeva lõpuks öelda, et nüüd vist on kõik, aga siis vahest on ka nii, et on veel üllatusi, et hommikul on keegi ka veel keegi tellinud midagi."

Kuigi Eesti on mereriik ja võiks arvata, et kala meil jätkub, siis peamiselt valmistatakse Dirhamis hoopiski Norrast pärit lõhet.

"Talveperioodil meie põhiartikkel ongi lõhe. See kohalik kala oleneb täpselt sellest, kuidas need püügiajad on, ja see jääb sinna kevadest sügisesse, et siis me tegeleme sellega ka, aga kaubandusse jõuab ikka meie lõhe."

Ainult kohaliku kala peal Tiitsmaa sõnul nad ära elada ei suudaks. "Siis seda kalatööstust kui niisugust nagu meil praegu on, siis ei oleks mõtet. Võib-olla oleks siis üks inimene, kes tegeleks selle kohaliku kalaga, ja siis suveperioodil."

Tiitsmaa tunnistas, et kilu- ja räimetegu on üks paras tüütus. "Aeganõudev, sest nad on nii väikesed." Samas kilu nii palju neil kodumaistest kaladest ei olegi. "Põhiline on see ahven ja haug. Aga suve jooksul ikkagi, kevadel tuleb seda kilu ka."

Suvel teevad nad kohalike kaluritega väga tihedat koostööd. "Iga päev kohtume. Kas nüüd just kõigiga, aga iga päev keegi toob meile seda kala."