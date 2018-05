Muru talu perenaine: ma ainult unistaksin lambafarmist siiamaani, kui tütar poleks mulle kahte talle kinkinud

Lapetukmes, Elva vallas asuva Muru talu lammastel on kätte jõudnud iga-aastane pesu- ja pügamisperiood. Inglismaalt pärit Wensleydale'i tõugu lambad on tallu võetud just nende eriliselt pika villa tõttu ja selleks, et vill täies uhkuses kätte saada, kasutab perenaine Liina lammaste pügamisel masina asemel vanu häid lambakääre.

"Mõned lambad ma ikka enne pügamist pesen ära, kellel selline lootustandvam ja ilusam lokk on, siis on parem pügada, ja see lokk jääb ka paremini hoidma pärast. Seda mustust koguneb talve jooksul villa sisse ikka omajagu," rääkis "Maahommikule" Muru talu perenaine Liina Lehis.

"Kuna minul on sellised spetsiaalsed villalambad, kellelt mul on vaja kõik vill korralikult kätte saada, et seda ka edasi töödelda, siis ma pigem pügan ise käsitsi, siis ma tean ja näen, mis ma siit saan. Esimesed Wensleydale'i tõugu lambad tulid meile 2011. aastal. Puhtatõulised kaks jäära ja kolm utte, et nendest on saanud nüüd alguse kari. Puhtatõulisi jäärasi on vahepeal juurde toodud Saksamaalt, ja siis on ka terve hulk ristandeid."

Liina kaks esimest lammast olid tavalised ja kui ta nende seljast esimese villa pügas, tuli sellega muidugi ka midagi teha. "Ma hakkasin ketrama, ja siis hakkasingi otsima midagi teistsugust. Midagi spetsiaalset, just ketramiseks sobivamat villa. Lihtsalt internetis otsides leidsin siis selle tõu," märkis ta.

Kui Wensleydale'i lambad kohale jõudsid, jõudis Liinale ka kohale, et lambad on tegelikult ka väga suurt kasvu. "Nad on tegelikult ka liha-villa tõug. See lokk on neil tõesti eriline ja imeline, hästi läikiv ja libe. Meenutab pigem inimese juuksekarva kui lambavilla kiudu. Lokkis. Lokid on kõigil erinevad. Kellel väiksema, kellel suurema rulliga."

Liina sõnul on selle tõu eripära ka see, et nende liha ei lähe üldse rasva. "Lambarasv on see, mis selle spetsiifilise kasukamaitse annab, et seda neil ei ole. Ristandtalled on hästi kiirekasvulised, ja tõug oma lõppsuuruses on hästi suur. Suuremad uted on sajakilosed, jäärad on isegi kuni 140 kilo. Aga neil võtab see kasvamine aega."

Muru talus alustati toimetamist 30 aastat tagasi. "Lambad tulid niimoodi, et minu lapsepõlvekodus olid lambad ja siis ma koguaeg rääkisin, et minul tuleb kunagi lambafarm, 107 lammast. Sada endale ja seitse huntidele. Aga mina räägiksin seda juttu, et mul tuleb lambafarm võib-olla siiamaani, aga minu vanem tütar kinkis mulle – kohe saab 11 aastat täis sellest – emadepäevaks kaks lambatalle. Sealt said minu lambad alguse. Kui tema poleks seda teinud, siis võib-olla ma räägiksin siiamaani oma 107 lambast."

Praeguseks on 107 lammast täis, ja kuigi pügamisega on tükk tööd, võib tulemusega rahul olla.