Fotod: Ookatku küla põllult leiab 52 elusuuruses kuju eesti muinasjuttudest

Eistre talu põld täitus isevärki kujukestega juba neljandat korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aga tänavu aastal saab ju meie vabariik 100-aastaseks ja selle puhul siis võtsime 18 eesti muinasjuttu. Osad on tuntumad, osad mitte, nii et lugemist ja tegelikult ka avastamisrõõmu on väga paljudel," selgitas Eistre talu perenaine, Sadala Hoolekande Ühingu juhatuse esimees Luule Väin.

Kuigi vähemalt pool välja pandud muinasjututegelastest on päris tundmatud, pärinevad nad kõik tõepoolest eesti muinasjuttudest, mis on leitavad ka internetilehelt folkloor.ee.

"See on ikkagi hariduslik projekt, et saaks teada, et meil on veel väga palju muinasjutte. /.../ Siin saab vaadata, tutvuda. Lugedes teksti saab aimu, kes mingi tegelane on. Ja sel aastal uue asjana võib nutitelefonis seda Youtube'is kuulata külateatri esituses," rääkis vabatahtlik projektijuht Valdi Reinas.

52 nuku rõivad ja palju kõikvõimalikke lisadetaile valmis külarahva ühise näputööna.