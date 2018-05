Eurovisiooniekspert Marko Reikop jagas esimesi muljeid Lissabonist

Eurovisioon 2018 toimub Lissabonis Altice Arenal ning Reikop saabus kohapeale alles mõne tunni eest. Eurovisiooni toimumiskohas käis Reikop esimest korda koos "Ringvaate" kaameraga.

Sel aastal on Eesti tiim Eurovisiooni korraldustiimiga väga rahul, sest kuulda on võetud kõiki nende soove. Elina kleit saabus Eestist käsipagasiga ja kaalub kaheksa kilogrammi.

Kui Tallinnas seisis Elina voolikurullil, siis Eurovisioonil pole veel selge, mille peal lauljatar seisab. Praeguseks on ta välistanud tööriistakasti ja miniredeli, sest need pole piisavalt turvalised. Seeliku all on Elina paljaste jalgadega, sest nii on tema jaoks kõige stabiilsem.