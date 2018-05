Valuvaba sünnitust on võimalik õppida

Hüpnosünnitus on uus trend rasedate seas, sest kursuse läbinud naised peaksid oskama sünnitada valuvabalt.

Hüpnosünnituse koolitaja Kiia Paal kinnitas, et tegemist ei ole alternatiivteadusega, vaid praktilise lähenemisega sünnitusabivõtete kogum, mis keskendub lõdvestumistehnikate õppimisele, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Kolme lapse ema Jaanika Müürsepp selgitas, et hüpnosünnitus märgib loomulikku sünnitust. "Et leida üles enda instinktid, et leida usaldus enda vastu," rääkis ta.

Hüpnosünnituse põhiosa keskendub lõdvestustehnikatele. "Hüpnoos pole midagi muud kui teadvuse muutunud seisund. Sa ei maga, sa ei ole ärkvel. Seda mõõdetakse võnkesagedustega," lausus Müürsepp, et hüpnosünnitus viib tähelepanu ära valuaistingutelt. "Me sisuliselt trikitame oma meelt ise omaõpitud tehnikatega ja kogeme selle tõttu sünnitust palju leebemalt, pehmemalt. Nii nagu loodus on tegelikult selle naistele ette näinud," lisas ta.

Mõnekuuse Olivia ema Alice Remmel-Potisepp tegi hüpnosünnituse kursuse läbi. "Meil oli mõnus, tore, kiire ja ma ütleks valuvaba sünnitus tänu hüpnosünnituse kursusele," rääkis ta. "Sünnitus oli nii lihtne, et abikaasa oleks võinud minna samal õhtul peole. See läks nii-nii lihtsalt," lisas isa Mart Potisepp.

Homme on rahvusvaheline ämmaemandate päev ja kellel hüpnosünnituse vastu suurem huvi tekkis, saab selle kohta veel täpsemat infot Tallinnas messilt Jess! Beebi tuleb!.