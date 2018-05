"Rakett 69" võidab sel hooajal igal juhul Siigur

Finalistid on valinud endale kõikide võistlejate seast tiimi, kes neid aitavad seni kõige keerulisema ülesande juures. Finalistide juhitud võistkondade ülesanne on ehitada 15 elemendist koosnev Rube Goldbergi masin, mis töötaks veatult ja täpselt.

"Tunne on päris närviline, sest meie ehitus võttis väga kaua aega ja me ei jõudnud piisavalt palju katsetada. Meeskonnajuhtimine oli hea, sest mu tiim tegi täpselt seda, mis ma neile ütlesin, aga see on päris keeruline," kirjeldas Viktoria finaalülesannet.

Kadi Siiguri sõnul on finaalis ootamas paar riskantset kohta. "Need tuleb lihtsalt enne hästi korralikult paika seada ja siis peaks olema täiesti töökindel," lausus ta.

Ühes on tüdrukud ühel meelel - võit tuleb kindlasti perekonda, sest Kadi Ja Viktoria on oma vanavanavanemate kaudu sugulased.

Pingelises finaalmängus sel laupäeval selgub, kes võidab "Rakett 69" kaheksanda hooaja 10 000 euro suuruse teadusstipendiumi.