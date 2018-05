Vaata esimesi kaadreid Lotte uuest filmist

Eesti Vabariik 100 raames valmib täispikk animafilm "Lotte ja kadunud lohed", mis on Lotte sarjas juba kolmas.

Uues filmis saab koeratüdruk Lotte endale väikese õe Roosi. "Juba kolm aastat teeme ja sügiseks peaks saama valmis ilusasti," rääkis Lotte üks autoritest Heiki Ernits ETV saates "Prillitoos".

Leiutajatekülla tulevad kolmandas filmis teadlased, pesukaru Karl ja kala Viktor, kes osalevad suurel rahvalaulude kogumise võistlusel. Võistluse peaauhinna saab see, kel õnnestub salvestada maailma vanima loomaliigi, müütiliste tuldpurskavate lohede rahvalaulu. Lotte ja Roosi otsustavad teadlasi aidata. Neid ootavad ees põnevad ja ootamatud seiklused.

Esimene Lotte animafilm "Leiutajateküla Lotte" ilmus juba 2006. aastal. "Lotte on kujunenud meie elutööks, me oleme seda varsti teinud juba 20 aastat," ütles Ernits.

Kuigi aastate jooksul on proovitud Ernitsale ja stsenarist Janno Põldmale nõu anda, millised tegelased peaksid olema, sünnivad ideed siiski nende endi peas. Näiteks on pakutud välja, et Lottemaal peaksid olema ka negatiivsed karakterid, aga neid Lottemaal ei ole.

Ernits naeris, et aastatepikkuse koostöö üks vaidlusi oli kolme kõrvaga jäneste üle. "Näiteks kolme kõrvaga jänesed on Janno välja mõeldud. Mina olin alguses vastu, et mis mõttes kolme kõrvaga, mingid värdjad või? Kuidas nad saavad olla kolme kõrvaga? Samal ajal ma juba hakkasin joonistama neid, kuidas nad võiksid olla, ja hakkasid meeldima mulle," naeris Ernits.

Filmi stsenaristid on Janno Põldma, Heiki Ernits ja Andrus Kivirähk, režissöörid Janno Põldma ja Heiki Ernits, produtsent Kalev Tamm ning tootja Eesti joonisfilm.