Kuula singlit: Vaiko Eplik hakkas räppima

Hannes Hermaküla proovis Nõmmel järele jooksurakenduse Wings for Life, kus tuleb ära joosta sind taga ajava auto eest. Seda kõike heategevuseks, et joosta nende eest, kes ise joosta ei saa.

Eesti eurolaulja Elina Nechayeva teatas intervjuus euroblogiga Wiwibloggs, et on kihlatud.

"Pärast viimast albumit "Kirevase" pidasin aktiivsest stuudiotööst umbes aastase pausi. Tegelesin hobi korras tantsumuusika või millegi sellelaadsega nime all Veokiplika. "Uus karjäär uues linnas" on omamoodi katse ühendada enda laulukirjutamisstiili vahepeal omandatud elektrooniliste käsitööoskustega," sõnas Eplik.

