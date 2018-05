Iisraeli laulja esitas pressikonverentsil "La forzat", Elina tegi kana häält

Hannes Hermaküla proovis Nõmmel järele jooksurakenduse Wings for Life, kus tuleb ära joosta sind taga ajava auto eest. Seda kõike heategevuseks, et joosta nende eest, kes ise joosta ei saa.

Seda, et etendust või filmi vaadates tuleb tukk peale, peetakse üldjuhul halvaks, aga "Pealtnägija" kolmapäevase loo tegelaste jaoks on see suurim kompliment ning isegi eesmärk.

Elina Nechayeva "La forza" esitus on võlunud publikut üle Euroopa ning Twitteris on hakatud kasutama teemasilti #Tallinn2019, viidates, et Eurovisioon võib järgmisel kevadel toimuda Eestis.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel