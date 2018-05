Elina Nechayeva teatas intervjuus kihlusest

Eesti eurolaulja Elina Nechayeva teatas intervjuus euroblogiga Wiwibloggs, et on kihlatud.

Elina Nechayeva vastas ajakirjaniku küsimuse peale, kas tema sõrmes hiilgab kihlasõrmus, et nii see tõesti on. "See on mees, kellest ma samuti laulan. Ma mõtlen talle, kui ma laulan," avaldas Nechayeva, et on kihlatud oma ärimehest elukaaslase David Pärnametsaga.

Elina lisas, et laulabki armastusest ning usub, et seda aitab edasi anda ka tema võimas seelik. Nechayeva sõnul oli tal mure, kas see üldse suurte esinemiskulude tõttu lavale jõuab. "Muidugi olin ma mures, aga pole probleemi lavale paljalt minna. Aga on parem inimesteni läbi projektsiooni jõuda. See räägib ilusa loo armastusest looduse, inimeste ja muusika vastu," lausus ta.