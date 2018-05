Brigita Murutar küsib uues loos, mis kuradi kohas ta elab

Vajadusele kirjutada laul pealkirjaga "Mis kuradi kohas ma elan?" viitas Aapo Ilvesele mõne aasta eest legendaarne helilooja Mikk Targo. Aapo kirjutas teksti valmis ja unustas sahtlisse. Vaid korra käis see sealt väljas, aitas autoril võita Vikerraadio võistlussaate "Luulelahing" ning jäi taas unarusse. Mõne kuu eest tuli sündimata laul Aapole meelde.

"Ütlesin Paul Neitsovile, et ta teeks sellele üsna karmile tekstile nii kauni ja õrna viisi, et Brigita saaks seda laulda, hoides samal ajal last süles," ütleb Ilves. "See oli meil Pauliga juba üsna mitmes koostöö ja ta sai taaskord suurepäraselt hakkama. Mikk Targole aga oleme teose nimiküsimuse püstitamise eest väga tänulikud. No tõesti – mis kuradi kohas me elame," küsis ta.

Kitarrimängija Paul Neitsov on laiemale publikule tuttav ansamblite Wilhelm ja Svjata Vatra kaudu, samuti on ta edukas sooloartist ning ilmunud on ka esimene heliplaat. Lisaks on ta ainuke eestlane, kes on jaganud lava Austraalia kitarrilegendi Tommy Emmanueliga.

Brigita Murutari esimene suurem ülesastumine toimus konkursil Eesti Laul 2014. Tema tämber pole Eesti rahva kõrvust kadunud, sest Brigita on lisaks laulmise jätkamisele ka armastatud raadiohääl. Tema esimeseks koostööks Paul Neitsovi ja Aapo Ilvesega oli 2016. aastal ilmunud singel "Õigus ja võimalus".

Kirjaniku ja muusiku Aapo Ilvese kontol on lugematul arvul pop-, rokk- ja folkhitte, koorilaule ja ooperiaariaid, tema looming tunneb ennast koduselt Eurovisioonil, laulupidudel, teatrilavadel ja raadiojaamade hititabeleis.

Laul salvestati märtsis 2018 Tartus stuudios Clockwork. Salvestas ja miksis Silver Lepaste, laulis Brigita Murutar, kitarre mängis Paul Neitsov, basskitarri Alari Piispea, löökriistu Margus Tammemägi. Heli järeltöötluse (mastering) tegi Romet Pott.

Palast "Mis kuradi kohas ma elan?" on peatselt valmimas ka hoopis teises keeles ja teise solistiga versioon.

MIS KURADI KOHAS MA ELAN?

Iga päevaga enam ja enam

üks küsimus vasardab peas.

Mis kuradi kohas ma elan

ja miks mul ei ole siin hea?

Kui hingedelt langemas värav

ja sõõrmetes kolkunud lehk,

kas nõrgemad kolivad ära,

või hoopiski tugevad ehk?

Oh, kuidas on juhtunud nõnda,

et kadumas isade au?

Kurb on see laul,

pole tröösti tal sees!

Mis kuradi kohas ma elan

ja mida ma edasi teen?

Kui kappades import on mõdu

ja simmaneil võõramaa laul,

pead sõdima võõraste sõdu

ja võõraste katta on laud...

Kui au sisse tõusevad sulid,

siis mida sa, õilsake, teed,

kui üheskoos teistega tulid,

kuid seisma jäid valel pool teed?

Oh, kuidas on juhtunud nõnda,

et kadumas emade hool?

Kurb on see laul,

pole tröösti tal sees!

Mis kuradi kohas ma elan

ja mida ma edasi teen?

Kas aitaksid vikat ja reha

või kuuliprits, mine sa tea...

Sa ikkagi elad ja elad

ning andestad mõnegi vea.

On kuidagi juhtunud nõnda,

et enam ei vaikida saa!

Kurb on see laul,

aga tröösti on sees!

Siin kuradi kohas ma elan

ja küll ma ta korda veel teen!