Martin Veisman istutas "Terevisiooni" otse-eetris oma koduhoovi õunapuu

Oma koduhoovi istutas Martin Veisman iluõunapuu Everest. "Praegu on väga hea aeg istutada, sest õues on piisavalt soe ja niiske," ütles aednik Heleri Anniko ja lisas, et puu tuleb kinni suruda kindlasti varbaga, sest käega surudes ei jääks piisavalt tugevasti.

Anniko sõnul tuleb kindlasti jälgida, et pookekoht jääks mullast välja, vastasel juhul sureb puu lihtsalt ära. "Puu kastmise põhimõte on kindlasti see, et oleks pigem vähem kastmiskordi, aga need korrad, kus kasta, peaksid olema korralikud," sõnas ta.

Sellega kutsus "Terevisioon" üles osalema kõiki ERR'i ja Teeme Ära talgupäeva ühisprojektis "Oma puu", mille raames võiksid kõik inimesed istutada 5. ja 6. mail oma puu. Sellest võiks teha ka pilti ja laadida üles siia.