Jana Kask avaldas uue loo

"Ma olen kirjutanud selle loo, et anda inimestele edasi, et igaüks selles elus on väärt armastust, austust ja õnne," ütles Jana Kask ja lisas, et ta tahab panna inimesi rohkem uskuma endasse ja unistustesse.

Hetkel toimuvad Jana uue loo muusikavideo filmivõtted. Jana sõnul uus muusikavideo on muinasjutuline lühifilm fantaasia elementidega.