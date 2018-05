USA filmiakadeemia heitis Bill Cosby ja Roman Polanski enda ridadest välja

Akadeemia, mis annab välja filmiauhindu Oscareid, teatas oma otsusest neljapäeval, vahendas BBC.

"Nõukogu toetab jätkuvalt eetilisi standardeid, mis nõuavad, et selle liikmed peaksid kinni akadeemia väärtustest nagu inimväärikuse austamine," teatas akadeemia.

"The Cosby Show'st" tuntud näitleja ja koomik Bill Cosby mõisteti tänavu aprillis süüdi naise uimastamises ja seksuaalses ründamises. 80-aastast näitlejat ja koomikut süüdistati endise Temple'i ülikooli töötaja Andrea Constandi uimastamises ja seksuaalses ründamises tema Philadelphia kodus 2004. aastal.

Polanski on võtnud omaks suguühte 13-aastase tüdrukuga 1977. aastal ehk süüdistuse sätestatud vägistamises. Tegemist oli juriidilise kokkuleppega, mille kohaselt raskematest süüdistustest, näiteks vägistamise süüdistusest, loobuti. Polanski veetis siis 42 päeva vahi all, kuid lasti siis hea käitumise eest vabadusse kohut ootama. 1978. aastal hakkas Polanski enda sõnul kahtlustama, et prokuratuur loobub kokkuleppest ning et ta võib seetõttu aastakümneteks vangi minna. Režissöör põgenes siis Prantsusmaale ning on olnud USA õigussüsteemi silmis tagaotsitav sellest ajast saadik. USA võimude väljaandmistaotlused Prantsusmaa, Šveitsi ja Poola võimudele pole tulemusi andnud.

Polanski võitis 2003. aastal parima režissööri Oscari filmi eest "Pianist".

Produtsent Harvey Weinstein, keda süüdistas hulk naisi seksuaalses rünnakus, heideti akadeemiast välja eelmisel aastal.

Akadeemia 91 aasta pikkuse ajaloo vältel on teadaolevalt heidetud sellest välja vaid neli inimest.

Esimene inimene, kes akadeemiast välja visati, oli näitleja Carmine Caridi, kelle liikmesus tühistati 2004. aastal pärast seda, kui ta väidetavalt saatis salajasi videoid filmidest oma sõbrale ning need lõpuks veebi postitati.