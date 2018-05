Kungla baari hakati nimetama Viiendaks Stuudioks, sest Eesti Televisiooni vanas majas oli neli stuudiot ja kuna televisiooniinimesed Valdo Pandiga eesotsas Kunga baaris nii tihti istusid, siis saigi ta omale sellise pseudonüümi nagu Viies Stuudio.

"Tihtipeale tuli tulla siia kohapeale ja otsida, kas televisioonitegija on siin, kas saatejuht on siin, kas režissöör on siin, sest nad tulid siia vaba aega veetma. Et mitte öelda jooma muidugi," märkis Reikop.

Nüüd on samas kohas Hiltoni hotell, kus on taaselustatud samasugune legendaarne Kungla baar. Iga kuu ühel neljapäeval tulevad kella viiest sinna vanad teleinimesed kokku, et neid vanu aegu meenutada.

Kuigi Valdo Panti paraku sellest baarist enam ei leia, leidis Reikop baarist näitleja Eve Kivi, kes on vana Valdo Pandi sõber. Aga Eve Kivi omal ajal siiski selles baaris ei käinud, nagu selgus.

"Ei, mina ei olnud nii kuulus, et siia oleksin sobinud," märkis ta. "Mind keegi ei kutsunud. Valdo Panti ma loomulikult tundsin, aga ma istusin Telemaja kohvikus, sest minu teada käidi siin rohkem kärakat panemas. Aga mina olin liiga noor siis."