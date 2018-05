Aarne Valmis: Onu Bellal oli sisemine tsensuur palju suurem, kui me arvame

Aarne Valmis tutvus Onu Bellaga 1992. aastal, kui ansamblite ajastu ennast Bella jaoks ammendas ja karjääris sai ette pööratud uus lehekülg. Järgmiste aastatega sai Onu Bellast see inimene, kellena Eesti üldsus teda mäletama jääb, vahendas Vikerraadio saade "Stuudios on Sten Teppan".

Valmise sõnul oli Bella tähelepanelik, hooliv ja pedantselt korralik. "Tõsi küll, tema naljad olid vahetevahel sellised, et sa pidid seda koodi tundma. Kui sa olid teises seltskonnas, siis kõigist naljadest ei saanud esimese hooga aru, sest ta tegi neid väikese nihkega," selgitas Valmis.

Valmis oli Bella kassettide ja laserplaatide väljaandja ja nii nagu Valmis aitas Bellat, aitas Bella teda vastu. "Ma ju enne Bellat ei olnud seda tööd eriti teinud. Ma olin mingeid kontserte korraldanud, kus oli mingi valmis ansambel või artist, kutsusin, et esine ära. Aga Onu Bella puhul oli tema ikkagi esimene, kellega koos me hakkasime looma mingit imidžit. Mina ka täpselt ei teadnud, mida ma tahtsin või tegin. Ma mingil määral võiks isegi öelda, et kui ei oleks Bellat olnud, võib-olla ma ei olekski üldse sellisele rajale läinud, kus ma ühe või teise artistiga koostööd teen. Tema oli minu jaoks väga suur mõju," tõdes Valmis.

"Aga kust leida naised, kes on nõus kell neli lauluväljakul täiesti porgandpaljalt lavale minema?"

Valmis selgitas, et tol hetkel puudus tal teadmine, mida selles valdkonnas teha, kõik sündis läbi katsetuste. Suurem osa ideesid, mis meestel tekkisid, lasti aga käiku. "Ideed tulid teinekord plõksust viimasel hetkel ja me ise kaifisime seda, kuidas see kõik toimima hakkas. Sel hetkel oli idee hullumeelne, pärast oli jumalast äge," ütles Valmis.

Valmis meenutas Bella 1990. alguse esinemist Rock Summeril, kus mehed otsustasid teha tagurpidi show. Kontserdi alguseks toodi lavale alasti naine, kes siis ennast etteaste lõpuks riidesse pani. "Aga kust leida naised, kes on nõus kell neli lauluväljakul täiesti porgandpaljalt lavale minema? No ühe me leidsime, Merle Jääger ütles, et ei ole probleemi, võib teha. Aga teist naist me ei leidnud," meenutas Valmis.

Bellal oli idee, et naine peaks ta endale keset showd sülle võtma. Selleks, et leida teine naine, helistas ta erootikaliinile. "Bella ütles, et kas saaks üht naist, aga meil oleks vaja kahe nädala pärast kella nelja paiku. Naine võiks olla pikemat kasvu, kena, aga suhteliselt tugev. Midagi aru ei saada, et imelik on, aga võib-olla mõnel mehel on sellised soovid, et tahab sellist sekspartnerit," naeris Valmis. Lõpuks saadigi liinilt naine, kes oli nõus Rock Summeril esinema.

Valmise sõnul oli neil aga mingi sisemine tsensuur alati olemas. "Bellal oli sisemine tsensuur palju suurem, kui me teised arvame. Tal oli ikkagi piir, kust ta üle ei läinud, ja tundis seda piiri väga täpselt. Pigem mängis ta publiku ja vaatajate jaoks, et sellel mehel piire ei ole, aga tal endal olid piirid olemas. Päris tugevad isegi," tõdes Valmis.

Rahva huvi Bella esinemiste vastu oli fenomenaalne. "Ma mäletan, et teist kassetti me esitlesime Kalevi spordihallis kolm päeva, sest me saime aru, et nad ühe päevaga ei mahu sinna. Peole mahtus 2000-3000 inimest. Kasseti esitlusele tuli siis 6000 inimest, isegi rohkem," ütles muusikaettevõtja.

Oma kontsertidel pakkus Bella võimalust istuda "Ma võtsin viina" videost kuulsasse mersusse, kus huvilisi tervitas poolpaljas naine. Mersus istumine maksis kümme krooni koht ja sellega sõideti kontserdi algusest lõpuni välja. Kontserdituuri keskel müüdi auto maha. "Auto hind turul oli 15 000 krooni, aga kuna see oli Onu Bella mersu, oli ta 5000 kallim. Oksjoni korras suutis Kalle Mihkels selle maha müüa," ütles Valmis.

"Ma võtsin viina" oli Bella esimese kasseti kuulsaim lugu ning Valmise sõnul oli see üllatuslik, sest hitiks pidi saama hoopis Pink Floydi järgi tehtud "Õpime puskarit ajama". Valmis meenutas, et "Ma võtsin viina" kirjutati viimasel hetkel, sest stuudioaega jäi üle. "See kindlasti ei olnud see lugu, mille kohta öeldakse, et siit tuleb võidulugu. Aga enamasti ongi nii, et võit tuleb sealt, kust sa seda kõige vähem ootad," ütles Valmis.

Muusikaärimees tõdes, et Bella proovis mõnes olukorras ka hästi laulda, kuid tal jäi musikaalsusest lihtsalt puudu. "Tal ei tulnud see hästi välja ja kadunud Gunnar Viik sattus seda kõike kuulama ja ütles Bellale, et kuidas on võimalik, et sa laulad neli korda ja täpselt ühtmoodi valesti," meenutas Valmis. Viisipidamisega ei saanud ta lõpuni hakkama, rütmitunnetuse õppis aga ära.

Bella kõige edukamaks kassetiks osutus Boney M-i peale tehtud teine kassett Bella M. "Võimalik, et tükke müüsime seda kõige rohkem, aga sisult oli esimene kassett kõige parem," arvas Valmis. Kassette müüdi 10 000 ja 15 000 vahel. "See oli jõhkralt hästi, sest kasseti ostubuum võis olla tipus 1990ndate lõpus, siis olid kõige suuremad tiraažid," selgitas Valmis.

Valmis ei mäleta, et keegi oleks Bella kontserdile ära öelnud. Isegi Vello Orumets on laulnud sisse loo "Ma võtsin viina". "Koos tehtud asju oli päris palju. Ma ei mäleta, et keegi oleks öelnud uih ja aih, et ei sobi," rääkis Valmis.

Bella oli Valmise sõnul igav artist ka selles mõttes, et oli täpne, tuli alati kohale, vintis peaga ei esinenud, kui jätta kõrvale mõned pohmakaga esitatud lood. "Eks ta napsu võttis, aga kordades vähem, kui paljud arvavad," kinnitas Valmis.

"Kadunud Gunnar Viik sattus seda kõike kuulama ja ütles Bellale, et kuidas on võimalik, et sa laulad neli korda ja täpselt ühtmoodi valesti."

Muusikaärimees lisas, et tegi Bella esimesel kassetil selle vea, et pani sinna kirja oma koduse numbri. Nii kui reede ja laupäev kätte jõudis, oli tema automaatvastaja paksult kõnesid täis. "40 minutit pikk, mis ta lindistas, sai enamasti igal õhtul täis," naeris Valmis, et Bellat kutsuti tollel ajal tihti peole. "Kutseid oli reedel ja laupäeval keskmiselt 50," lausus Valmis.

Aastatega prooviti esinemisi ka enda jaoks põnevamaks teha. Kontserte oli nii palju, et neid broneeriti ka pühapäeva õhtuks. "Mingil hetkel me mõtlesime endale igasuguseid uusi ja põnevaid asju. Küll me võtsime sinna meesstripparid, teisi lauljaid ja lõpuks tüdinesime sellest ka ära," rääkis Valmis.

Lõpuks tegid Bella, Valmis ja Merle Jääger valmis lasteetenduse Klounimuusikal lihtsalt selleks, et oma töösse vaheldust leida. Klounirolli mängis Onu Bella. "Me tegime seda ilmselt sellepärast, et oleks endal huvitav ja lõbus," põhjendas Valmis.