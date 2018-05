ERR Menu soovitab levimuusikat mitmes võtmes

Levib legend, et poodides olevad piimadest kolm – Tere, Farmi ja Alma – on just sellised, mis kapis seistes mitte kunagi pahaks ei lähe. Ükskõik, kui palju kõlblikkustähtaeg ületatud on, piim halvaks ei lähe. "Ringvaade" pani toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teaduri ja sensoorikaeksperdi Rain Kuldjärve abil selle müüdi proovile. Testiga selgus, et Alma piim tõesti ei lähegi halvaks.