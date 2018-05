Mihkel Mattisen Lissabonist: meie kommentaare võetakse väga tõsiselt

"No esimene proov on esimene proov. Loomulikult ettearvatavalt oli väga palju märkusi teha. Mis oli äärmiselt sümpaatne, oli see, et saime esimese proovi teha ja pärast seda kuulati väga põhjalikult, võeti seda tõsiselt. Me saime tohutult pikalt seletada sekund sekundi haaval, mida tuleks muuta," kiitis Mihkel Mattisen ETV saates "Terevisioon".

Ta tunnistas, et tagasiside ettenähtud ajast mindi kõvasti üle. "Me saime kõik oma mõtted ilusasti edasi anda, nii visuaalse külje pealt kui ka eile saime eraldi heliosakonnas kokku. Rääkisime meie mõtetest ja murekohtadest audiovallas," avaldas Mattisen.

Varasema Eurovisioonikogemusega Mattiseni sõnul täheldab ta just sel aastal, et Eesti eurotiimi kuulatakse ja pühendatakse palju aega. Täna on Nechayeval uus proov, kus saab näha, kui palju märkustest on ka teoks tehtud.

Mattiseni kinnitusel avaldab Elina etteaste ka korraldustiimile muljet ning on saanud väga tugevat poolehoidu. "See mõjub tõesti, see mõjub. Mitte ühtegi teist samasugust numbrit ei ole ja see, mida Alyona Movko on teinud pärast Eesti Laulu finaali, mis toimub visuaalis siin, mis sinna kleidile kuvatakse, see on võimas," kiitis Mattisen meeskonda, kes vastutas Nechayeva kleidi graafika eest. Mattisen lisas, et pärast Elina proovi kõlas saalis tormiline aplaus.

Mattiseni sõnul ei ole mõtet heita ette seda, et projektsiooni kleidil on ka teised artistid varem kasutatud. "See minu jaoks pole teema, sest varem on ka kasutatud tossu, varem on kasutatud prožektoreid, varem on ka isegi naislauljaid kasutatud. Mida ma võin nende inimeste rahustuseks öelda, see, mida kleidile kuvatakse, on hoopis teistsugune kui kunagi varem kellegi teise poolt on tehtud. See on täiesti innovaatiline," rõhutas ta.