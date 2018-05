Produtsent süüdistab Harvey Weinsteini viis aastat kestnud ahistamises

Seriaali "Marco Polo" kaasprodutsent esitas süüdistuse juba detsembris, nõudes Weinsteinilt kümme miljonit dollarit. Esmaspäeval andis ta sisse Weinsteini kuritegu puudutavad täiendavad paberid. 2014. aastal linastunud "Marco Polot" tootis Weinsteini produktsioonifirma The Weinstein Company, vahendas BBC.

Canosa teatel ründas Weinstein teda New Yorgi hotellitoas. "Ta ründas mind seksuaalselt, sõnaliselt, kiusas ja hirmutas mitmel korral," seisis kaebuses. Naise sõnul vägistas ja ründas mees teda seksuaalselt Malaisias ja ründas füüsiliselt Budapestis. Canosa sõnul ähvardas Weinstein teda, et naine rünnakutest midagi ei räägiks.

Weinstein on süüdistused tagasi lükanud. Mehe kaitsjate läkitatud teates tuuakse välja, et naine töötas Weinsteini firmas kümme aastat. "Inimese kohta, keda härra Weinstein pidas oma heaks sõbraks ning kellega oldi kokkuleppelises suhtes, on need süüdistused Weinsteini jaoks müstilised ning sügavalt pettumust valmistavad. Neid süüdistusi ei toeta faktid," seisis kommentaaris.

Canosa süüdistuses olid välja toodud ka Weinsteini vend Robert, firma The Weinstein Company ja selle juhatuse liikmed. "The Weinstein Company ja selle juhatuse liikmed teadsid või oleksid pidanud teadma tema käitumisest ja ei toiminud selles olukorras õigesti," oli süüdistuses kirjas.

Hiljuti teatas ka näitleja Ashley Judd, et kaebab Weinsteini kohtusse, sest mees olevat rikkunud ta karjääri, kui naine polnud nõus talle seksuaalteenuseid osutama. Juddi sõnul ähvardas mees teda mitmeid kordi ja teatas, et kui ta keeldub seksuaalsest kontaktist, takistab Weinstein tema karjääri meelelahutustööstuses.

Juddi kaebus tuli pärast "Lord of the Ringsi" režissööri ülestunnistust eelmisel aastal, et ta kaalus 2002. aasta filmi kaasata ka Juddi, kuid keeldus sellest pärast vestlust Weinsteini kompaniiga. Weinstein on ka need väited tagasi lükanud, öeldes, et tema pole Juddi karjääri mõjutanud.