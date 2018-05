Bryan Adams tuli Eestisse oma värskeima, järjekorras 13. stuudioalbumi "Get Up" esitlustuuril. Plaadi produtsendiks on ELO juhtfiguur Jeff Lynne ning lood on kirjutatud koos Bryani ammuse koostööpartneri Jim Vallance'iga.

Tallinna kontserdil kõlavasid lisaks uuematele lugudele ka legendaarsed hitid nagu "Summer of ‘69", "Heaven", "Here I Am", "18 til I Die", "Please Forgive Me", "(Everything I Do) I Do It for You" ja paljud teised.

Bryan Adams sai suurema tähelepanu osaliseks oma kolmanda stuudioalbumiga "Cuts Like a Knife" ning maailmakuulsaks tegi artisti tema neljas album "Reckless", millelt pärinevad megahitid "Run To You", "Heaven", "Summer Of ‘69" ning duett "It’s Only Love" Tina Turneriga. Adams on müünud üle 100 miljoni albumi üle kogu maailma ning võitnud suurel hulgal erinevaid muusikaauhindu, sealhulgas ka Grammy.

Lisaks muusikale on Adams ka ühiskondlikult väga aktiivne ning osaleb tihti heategevuslikel kontsertidel ja üritustel. Bryan Adamsi nimeline fond aitab lastel ja noortel üle kogu maailma haridust omandada. Adams usub, et haridus on parim kink, mida lapsele anda saab.