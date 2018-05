Miks säilitab mõni piim hea maitse ka pärast kõlblikkustähtaega?

Levib legend, et poodides olevad piimadest kolm – Tere, Farmi ja Alma – on just sellised, mis kapis seistes mitte kunagi pahaks ei lähe. Ükskõik, kui palju kõlblikkustähtaeg ületatud on, piim halvaks ei lähe. "Ringvaade" pani toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teaduri ja sensoorikaeksperdi Rain Kuldjärve abil selle müüdi proovile. Testiga selgus, et Alma piim tõesti ei lähegi halvaks.

"See on huvitav jah. Ma natuke uurisin seda teemat, nii meedias kui ka inimestega rääkides ja tõesti, väidetakse, et Alma on n-ö kõige kauem püsib üle tähtaja. Siin on mitmeid põhjuseid, mis võivad olla – ma täpselt Alma puhul välja ei julge tuua. Esiteks võib olla tooraine kvaliteet."

Toorpiim jaotatakse nelja kvaliteedigruppi, selgitas Kuldjärv. "Mida kvaliteetsemast toorainest sa alustad, seda parema tulemuse saad. Järgmine on töötlemine ehk pastöriseerimine ehk kui palju mikroorganisme sa seal ära hävitad."

Kuldjärve sõnul on üks kõige olulisemaid aspekte aga mõistagi tootmishügieen. "Ma ei tohi muidugi öelda, et kellelgi on parem või halvem, aga see on kindlasti väga oluline faktor, et kui puhas on kogu tootmine, kas jahutusmasinatest tuleb mõni bakter kaasa, kes pärast külmkapi temperatuuril suudab seal paha teha ehk kas rasva oksüdeeruda või siis valke."

Kuldjärv kinnitas, et antud juhul on see ikkagi hea märk, et piim ei lähe halvaks ka pärast kõlblikkustähtaja ületamist. "See näitab, et tootmishügieen on väga kõrge kvaliteediga. Lisaks on ka selle piima transport, see külmaahel, millega teda transporditakse poodi, see on ka väga hea. Seal ei ole hakanud kasvama mingisuguseid mikroorganisme, sest kõik, mis seal toimub, on mikroorganismide areng."

Säilitusainete olemasolu peljata ei tuleks, lisas Kuldjärv. "See piim on tegelikult kõrgpastöriseeritud. Tal on lihtsalt kasutatud kõrgemat temperatuuri."