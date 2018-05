Kas töötu naaseb töömessilt tööga?

Töötukassa korraldab pea igas kuus vähemalt ühe töömessi, kus töötud saavad tööandjatega silmast silma kohtuda. Aga kui reaalne on, et töötu selliselt ürituselt päriselt töökohaga koju läheb? "Ringvaade" katsetas järele.

"Minu töökogemus on päris hea. Ma olen elanud aasta Inglismaal ja seal sai mulle selgeks, et tegelikult nende noored ei käi üldse suvel tööl. Mina olen iga suvi kuskil käinud. Ma olen koguaeg vabatahtlikku tööd teinud, olen õpilasesinduse president olnud. Ma tunnen, et mul on päris hea pagas võrreldes noortega Inglismaal," märkis "Ringvaate" katses osalenud töötu noor Maris Lutsar.

Messide osas on Lutsari kogemus null. "Loodan siit ikkagi tööd leida. Tasuta kommi ja nänni ei tulnud koguma. Oleks hea, kui leiaksin sellise töö, mis läheb minuga erialaselt kokku ehk moega midagi seonduvat, sest ma õpin välismaal moodi. Aga lahe on ka see, kui ma lihtsalt leian mingi laheda kollektiivi või mingisuguse ettevõtja, kellele mina sobin, kes mulle sobib ja kus ma saaksin kasulik olla," rääkis Lutsar oma ootustest katse eel.

Lutsar lisas, et ta loodab, et saab töö oma šarmiga. "Ma pusisin oma CV kallal ka, ma loodan, et see näeb hea välja."