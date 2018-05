Jazzivõhik Kristjan Lukk: ühe kontserdi puhul mõtlesin, et mis osa see siin

"Põhimõte oli see, et ma saaksin käia võimalikult erinevatel kontserditel. Nii välis- kui ka Eesti artistid, nii laste- kui ka perekontserdid, kodukontserdid, suured kontserdid, et see pilt oleks võimalikult erinev, et ma saaksin kogu festivalist ühe hea pildi ette."

Näiteks käis Lukk ühe Anu kodus, kus esines bassimängija Peedu Kass, kes mängis kontrabassi ja basskitarri. "Ootamatu oli. Eks ma kontserditel olen käinud, aga sellist lava ma veel näinud ei ole, aga täitsa saab nii kontserdit pidada ja see tunne, kui see artist sulle nii lähedal on ja sa näed, kuidas ta sinna sisse elab, see tegelikult haarab ennast ka ikkagi kaasa."

Teine kontsert, kuhu Lukk veel jõudis, oli Trondheim Voices'i oma. "Nende puhul oli see huvitav, et ma tükk aega mõtlesin, et mis osa see siit muusika on, aga kui ma hiljem hakkasin mõtlema, et mida nad seal tegid, siis tegelikult nad lõid enda häältega väga ägeda pildi mingisugusest keskkonnast. Selline tume Norra mets, kus sa oled, ja mis seal kõik toimuda võiks. Pani mõtte väga hästi jooksma."

Liisi Koiksonit käis Lukk kuulamas lausa kaks korda. Peale eelmainitute käis Lukk veel vaatamas Villu & Eeva Talsit, Tormise kvartetti (Voorand, Koikson, Sooäär, Daniel) ning Laura Mvulat. Lemmikuna tõstis Lukk esile Tormise kvarteti "Tormis jääb" kontserdi. "Need tõlgendused, mida need artistid seal tegid. Tõepoolest, see ei kõla samamoodi nagu see plaat, mis mul autos masinas ringi käib, aga see oli äge. Kadri Voorand ja Liisi Koikson oskavad ikka põnevaid asju teha oma häälega."