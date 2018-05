Eestis loodud saateformaat jõuab kolmes riigis rohkem kui miljoni inimeseni

"Tuli selline idee, et võiks korraks selgitada välja, kes on need parimad muusikaesinejad Balti riikides, mitte ainult Eestis," selgitas ETV+ peatoimetaja Darja Saar Raadio 2 saates "Hommik!", kuidas saade alguse sai.

Saate idee kuulub ETV+ kanalile, aga nii Läti kui ka Leedu esindajad sattusid mõttest kiiresti vaimustusse. "Head kolleegid Lätist ja Leedust olid kohe nõus sellega kaasa tulema, sest kõik tunnevad puudust sellest, et võiks olla midagi sellist noortele esinejatele," selgitas Saar.

Saare sõnul on ainus "Bravo!" sarnane konkurss Eurovisioon. "Mingil määral tuleme tagasi ja proovime seda Balti koostööd elavdada kultuurivaldkonnas," rääkis Saar "Bravo!" ideest.

Saate juures on tema sõnul eriti oluline, et see rajab teed talendikatele noortele suurtele lavadele. Saates osalevad noored vanuses 10-16 aastat.

Kõigest 15-aastase Alika Milova kutsus saatesse produtsent Lana Sotova. "Ma mõtlesin, et miks ei," rääkis noor laulja. Milova sõnul pole ta saanud teistel sarnastel telekonkurssidel osaleda just oma vanuse tõttu.

Narvas kasvanud Milova on laulnud juba nelja-aastasest saati. Laulmist õpib Milova tuntud lauljatari Ithaka-Maria käe all.

Igas saates on kokku üheksa lauljat, kolm igast riigist. "Nad võistlevad omavahel, mis riik on siis vägevam," rääkis Saar. Kõiki osalejaid hindab rahvusvaheline žürii, igat riiki esindab üks inimene. Eestit esindab Andrei Pokutni. "Mõndades saadetes on ka neljas žüriiliige, kes on kutsutud. Üks neist on olnud Anne Veski, kes tuli ja ütles, et need on valmis artistid, mitte mingid lapsed, paneme nad tööle," naeris Saar.

Saate võitja saab ETV+ poolt kingituseks ühe loo ja video salvestuse ning toe kuulsuseks saamisel.

"Bravo!" on eetris pühapäeviti kell 20.30 ETV+ kanalil.