Onu Bella karjäär läbi muusikavideote: viina võtmisest klounaadini

Onu Bella "Ma võtsin viina"

Lugu ilmus esmakordselt 1992. aastal ilmunud kassetil "Ma võtsin viina". Seda plaati kirjeldas Mart Juur raamatus "101 Eesti popmuusika albumit sõnadega: "Säärase praktilist väärtust omava šedöövriga võib hakkama saada ainult keemikuharidusega poeet". Tihti nimetatakse seda ka Eesti esimeks räpplooks.

Onu Bella "Mu sõber Fiat"

Pala pärineb 1994. aastal ilmunud kassetilt "Ma olen ju...", millel on kasutatud Bad Boys Blue, Edelweissi ja Madonna muusikat. Loo originaalversioon on CC Catchi "In The Backseat of Your Cadillac".

Onu Bella "Lõpulaul"

Lugu jõudis Onu Bella 1993. aasta albumile "Onu Bella klounimuusikal", mille tekstide autor on Merle Jääger. Kassett kandis ka alapealkirja "Kuidas kurvast Komulist sai lõbus Koomula". Kitarri mängis lugudes Viktor Vassiljev.

Onu Bella "Armukeste kari"

Ilmus esmakordselt 1992. aasta kassetil "Ma võtsin viina", hiljem ka 1998. aasta kogumikalbumil "Parimad pärlid". Loo originaaliks on Army of Lovers pala "My Army of Lovers". Videos lööb kaasa Heli Vahing, keda võis näha ka loo "Ma võtsin viina" videos.

Onu Bella ja Öörahu "Liputaja"

Enne soolokarjääri ja 1992. aastal ilmunud plaati "Ma võtsin viina" tegutses Onu Bella ansamblis Öörahu, kuhu kuulusid lisaks tema veel Jaak Jaagola, Tambet Pukk, Tarmo Linnas, Halvo Liivamägi ja Karl Laanekask. ETV saates "Anderkraund" esitasid nad 1. aprillil 1989. aastal loo "Liputaja". Seda lugu pidas Igor Maasik üheks enda tuntuse võtmeks.