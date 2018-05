Marko Atso teeb uues bändis oma ideed teoks: koos mängides on asjadel piirid

Metsatöllust lahkunud Marko Atso lõi uue bändi Must Hunt, kus musitseerivad ka hinnatud kitarrist Priit Jürjens ja Ziggy Wildi solist Laura Prits. Bänd on Atso loodud ning mängib muusikat, mis mehe peas sündinud.

"Ta ei ole mu soolobänd, selles mõttes, et üksinda ma ei teeks midagi, aga ta on põhimõtteliselt jah see bänd, kus on enamjaolt need ideed, mis mul on ja see muusika, mida ma tahan täpselt väljendada, nii nagu ma enda peas kuulen," selgitas Atso ETV 2 saates "Eesti TOP 7".

Atso lisas, et on muusikat teinud juba aastast 1992. "Ma lihtsalt tean, mis ma teen. Selle bändi puhul ma täpselt tean, mida ma teen. Nullist kuni lõpuni välja," rääkis Atso.

Atso lisas, et kuigi varasemates koosseisudes on olnud piiranguid, millised ideed laulu sobivad ja millised mitte, siis Must Hunt mängib piiranguteta kõike. "Kui sa teed mingeid asju koos, on päris paljudel asjadel piirid. Sa ei saa mingeid asju teha, et sul tuleb mingi meloodia või kidrakäik, aga see lihtsalt ei sobi sellesse bändi," selgitas Atso. "Nendes bändides, kus ma olen mänginud, olen ma üsna palju neid kitarririffe kirjutanud, ma ei ole kunagi oma nime sinna alla pannud. Vahet ei ole, mulle ei ole see oluline, kuna mul ei ole vaja midagi kellelegi tõestada," lisas ta.

Jürjensi sõnul sünnivad Musta Hundi loomingulised ideed Atso peas, tema lihtsalt tuleb ja mängib need kitarril ette. "Ta tegelikult kirjutab täitsa adekvaatseid riffe meil siin. Ma lihtsalt mängin sinna peale, siis paneme helistiku paika ja vaatame, kas Laura saab sellest helistikust lauldud sellest helistikust ja siis hakkame tegema," kirjeldas ta bändi loomeprotsessi.

Atso rõhutas, et kuigi käiku lähevad tema mõtted, võetakse kõigi bändiliikmete soove koosseisus arvesse. "Ma olen kõikidele öelnud ka, et öelge kohe, kui ei meeldi või midagi on täiesti vastumeelt. Kogu selle asja juures ütleb kogu kamp ütleb täpselt välja, mis on okei ja mis ei ole," ütles Atso.

Atso sõnul teeb ta teadlikult lood sellisena, et neid oleks võimalik mängida suurel laval. Alates jaanuarist on ta kirjutanud umbes 30 uut pala, neist 16 on ka linti mängitud. "Need tulevad juunis plaadi peale," lubas Atso.

Atso lisas, et ideid on veel ning muusikat oleks olemas lausa kahe plaadi jagu. "Aga ma olen aru saanud, et ei ole mõtet teha sisse 30 lugu korraga, las nad seeduvad seal ja siis kui on õige aeg, tõmban sahtli lahti ja võtan," lausus mees.