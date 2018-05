Metsakutsu osaleb Siilil: üle pika aja tunnen, et teen midagi päriselt

"Alati on lihtsam vinguda, eemalt kritiseerida ja kommenteerida. Palju keerulisem on midagi ise ära teha, midagi ise ette võtta, et meie riik oleks parem ja turvalisem koht, kus olla," kirjutas Metsakutsu ehk Rainer Olbri sotsiaalmeedias. Ta jätkas, et osana Siili meediaüksusest tunneb, et olen sammukese sellele eesmärgile lähemal.

"Üle väga pika aja tunnen, et ma teen midagi päriselt. Soovin omalt poolt kõikidele SIIL2018 võitlejatele algavateks õppusteks motivatsiooni olla rohkem, tahet olla tugevam ja jõudu olla parem. Me kõik oleme osa Eesti ajaloo suurimast õppusest. Keerulistes olukordades kõige mudasemates mülgastes kipuvad need ilusad ja õilsad mõtted arusaadavalt ununema. Teadke, et terve riik elab eranditult kaasa iga viimase kui ühe siiliokka edenemisele nendel õppustel," lausus Metsakutsu.

Õppuse peamiseks eesmärgiks on harjutada maakaitse toimimist nii konventsionaalse kui ka tavatu sõjapidamise keskkonnas. Selleaastane õppus hõlmab kogu Eestit ning keskendub lõpuosas Kagu-Eestis ja Põhja-Lätis toimuvale lahingutegevusele.

Õppus jaguneb kolme etappi, millest esimese 2.-4. maini kestval õppusel osalevad üksused saavutavad lahinguvalmiduse; teises 4.-7. maini kestvas faasis üksuste koostööõpe ja kolmandas etapis 8.-12. maini õppelahingud.