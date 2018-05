Eurovisiooni eel levib Twitteris teemasilt #Tallinn2019

Pärast Elina Nechayeva võimsat prooviesinemist pühapäeval, on eurofännid veendunud, et Eesti pääseb finaalis parimate hulka.

Juba Eesti Laulu finaalist on Twitteris levinud teemasilt #Tallinn2019, mida kasutavad fännid, kes usuvad, et Nechayeva paneb võistluse kinni.

Pärast Eesti Laulu võitu oli Nechayeva pikalt ka Eurovisiooni ennustustabeli esikohal, langedes siis Iisraeli esindaja Netta järel teiseks. Viimastel nädalatel on Elina ennustustabelis langenud, madalaim punkt oli kuues, kuid pärast pühapäevast võimsat proovi tõusis Nechayeva vahepeal taas ennustustabeli neljandaks.

Tabelil saab jooksvalt silma peal hoida SIIN.

MY GOD, ESTONIA HAS NOT COME TO PLAY

My wig's been snatched and is now flying around somewhere in Tallinn, to be recovered around May 2019. Elina about to snap on you haters #Tallinn2019 #sayyestothedress #eurovision pic.twitter.com/9kXNgmPZQN