Kanye West ütles intervjuus, et 400-aastane orjapõlv oli orjade valik

"Kui sa kuuled orjapõlvest, mis kestis 400 aastat. 400 aastat? See kõlab nagu valik," teatas West intervjuus TMZ-le, vahendas BBC.

Räppar, kes tekitas meedias hiljuti furoori president Donald Trumpi avaliku toetamisega, lisas, et inimesed on vaimses vangistuses.

"Me oleme otsustanud olla orjastatud," lisas West intervjuus, vihastades sellega välja väljaandes töötava mustanahalise Van Lathani. "Sa võid uskuda, mida sa soovid, kuid selle taga, mida sa just ütlesid, on faktid ja päris maailm, tõelised tagajärjed," lausus mees.

Kanye West stirs up the TMZ newsroom over TRUMP, SLAVERY and FREE THOUGHT. There's A LOT more that went down ... and the fireworks are exploding on @TMZLive today. Check your local listings for show times. pic.twitter.com/jwVsJCMPiq — TMZ (@TMZ) May 1, 2018

West säutsus pärast vastuolulist intervjuud Twitteris, et teda mõisteti valesti. "Ma teen ennast arusaadavaks. Muidugi ma tean, et orje ei vangistatud ning saadetud paadile nende vabal valikul," lausus ta. Ta lisas, et tõi 400 aastat välja ideega, et inimesed ei tohiks järgmised 400 aastat vaimses vangistuses olla.

to make myself clear. Of course I know that slaves did not get shackled and put on a boat by free will — KANYE WEST (@kanyewest) May 1, 2018

Westi väljaütlemised on põhjustanud pahameeletormi ka sotsiaalmeedias, kus räpparil soovitatakse ajalooraamatuid uurida.

Õppejõud Marc Lamont Hill rõhutas, et ajaloos polnud ühtki hetke, mil mustanahalised poleks orjanduse vastu võidelnud. "Mõned tegid seda paadilt põgenedes. Mõned tapsid oma isandaid. Mõned jooksid minema. Mõned hakkasid vastu igal võimalikul viisil. Orjapidajad ei läinud pensionile. Meie vastuhakk juhtis meid vabadusse," kommenteeris ta.

There has NEVER been a moment in history when Black people didn't resist slavery. Some did it by jumping off ships. Some killed masters. Some ran away. Some did it through everyday forms of resistance. Slave masters didn't retire. Our resistance led to our freedom. — Marc Lamont Hill (@marclamonthill) May 2, 2018

Mustanahalisi inimesi viidi sunniviisiliselt Aafrikast USA-sse ning müüdi orjadeks 17., 18. ja 19. sajandil.