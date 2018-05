Galerii: Monika Tamla 20 säravat aastat ETV-s

Kevadiselt soe 1. mai tähendab, et viimased jäämürakad on veekogudelt sulanud ning jõed ja järved täituvad nii kalapaatide kui lõbusõite tegevate alustega. Tartus avati täna Emajõe hooaeg suurte pidustustega.

Tamla alustas ETV-s töötamist sajandivahetusel. Ta on olnud "Terevisiooni" uudistetoimetaja-saatejuht, 2007. aastal liitus ta "Aktuaalse kaameraga". ETV-s on ta juhtinud ka 24. veebruari otseülekandeid ja erisaadet "Teadlaste öö".

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel