Monika Tamla lahkub ERR-ist

"20 aastat tööd teleekraanil on piisavalt pikk ja vastutusrikas aeg, et tunda vajadust uuteks väljakutseteks. Olen ääretult tänulik kõigile headele kolleegidele nii "Aktuaalses kaameras" kui ka Eesti Rahvusringhäälingus tervikuna ühiselt töötatud aastate ja tehtud saadete eest. Olin, olen ja jään ERR-i patrioodiks ka nüüd, kui elu mind uusi võimalusi avastama viib," ütles Monika Tamla.

ERR-i teleuudiste juht Liisu Lass ütles, et Monika Tamla otsus lahkuda tuli nii talle kui ka toimetusele üllatusena.

"Monikal on olnud aastate jooksul suur roll "Aktuaalse kaamera" uudistele inimliku näo andmisel," ütles Lass. "Monikal on professionaalsete oskuste kõrval võime kõnetada vaatajat ja see on midagi, mida õppida ei saa. Soovin talle edu edasistes valikutes ja tegemistes."

Tamla asemele "Aktuaalsesse kaamerasse" kohe uut uudisteankrut ei otsita, vaid koormus jagatakse Liisu Lassi sõnul ära olemasolevate ankrute vahel.

Monika Tamla alustas Eesti Televisioonis töötamist sajandivahetusel. Ta on olnud "Terevisiooni" uudistetoimetaja-saatejuht, 2007. aastal liitus ta "Aktuaalse kaameraga". ETV-s on ta juhtinud ka 24. veebruari otseülekandeid ja erisaadet "Teadlaste öö".