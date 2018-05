Emajõe hooaeg avati suurte pidustustega

ETV2 eestvedamisel kümme aastat tagasi alguse saanud keskkonnakuu on tänaseks laienenud kõigisse ERR-i programmidesse. Keskkonnakuu sai avaakordi esmaspäeval kinos Artis linastuva filmiga "Jõgi all".

Kevadiselt soe 1. mai tähendab, et viimased jäämürakad on veekogudelt sulanud ning jõed ja järved täituvad nii kalapaatide kui lõbusõite tegevate alustega. Tartus avati täna Emajõe hooaeg suurte pidustustega.

Et ohutult paadiga sõita ja Emajõe lainetel hakkama saada, tuleb kõigepealt varustuse ja tehnikaga tutvuda. Tartus algab see töö juba maast madalast.

"Paar proovireisi on juba tehtud, aga iga kevad on ikka väga mõnus jälle esimest korda vee peale saada. Jõest ei saa kunagi villand. Kui puhkepäev on, siis kipun ka ikkagi jõe peale," rääkis jõetrammi kapten Rain Kiidma.

